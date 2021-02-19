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Doğan Cüceloğlu'nun ismi Küçükçekmece'deki fen lisesine verildi

İhlas Haber Ajansı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatını kaybeden ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun isminin Küçükçekmece Fen Lisesi’ne verildiğini duyurdu.

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16 Şubat’ta hayatını kaybeden ve dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanan Cüceloğlu’nun ismi Küçükçekmece’deki Fen Lisesi’ne verildi.

İletişim psikoloji ve kişisel gelişim alanında çalışmalar yapan Cüceloğlu’nun ismi 32 derslikli, yurt binası 200 öğrenci kapasiteli, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi’nde öğrencilere ilham kaynağı olacak.

Haberi twitter hesabından duyurak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dün ebediyete uğurladığımız bilim insanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un tensipleri ile #İstanbul Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'nde yaşayacak" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yapımı tarafından gerçekleştirilen ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açılan Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi, özel program uygulayan proje okulları arasında yer alıyor.

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