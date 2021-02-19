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Bakan Ruhsar Pekcan’dan işletmelere müjde

Ticaret Bakanı Pekcan, Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

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Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından salgından olumsuz etkilenen işletmeleri ilgilendiren bir paylaşım yaptı.

Pekcan paylaşımda, ”Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerdir” açıklamasında bulundu.

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