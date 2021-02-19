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Böylesi görülmedi! Lionel Messi'ye dudak uçuklatan teklif

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Messi'ye Manchester City'den 430 milyon Pound'luk sözleşme teklifi geldi.

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Katalan devi Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin durumu merak edilirken PSG ile yarış halinde olduğu belirtilen Manchester City, futbol tarihinde görülmemiş teklifini sundu.

The Sun'ın haberine göre Manchester City, Lionel Messi'ye 430 milyon Pound'luk bir sözleşme teklifinde bulundu.

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi için Manchester City, geçtiğimiz yaz da devredeydi. O zaman sunulan 5 yıllık sözleşme önerisinin 600 milyon Pound olduğu belirtiliyordu. Fakat pandemi ve Messi'nin 34 yaşına gelmesi göz önünde bulundurularak indirimli haliyle bu teklif, 430 milyon Pound'a (4.198.573.750,00 TL) çekildi.

Messi'ye 5 yıl için sunulan 430 milyon Pound'luk sözleşme futbol tarihinde görülmemiş bir teklif niteliği taşımakta. 

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