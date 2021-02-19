TBMM'de CHP'li vekil 'bir numaralı isim' deyip Seda Sayan'a tepki gösterdi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut takviye ürün adıyla ünlüler tarafından reklamı yapılan ilaçlara tepki gösterdi.

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İnternette ikinci el satış yapan sitelerin denetlenmemesi, halk sağlığını riske atıyor. CHP'nin eczacı kökenli milletvekili Burhanettin Bulut, “İkinci el ilaç satış usulüne dönüştü, denetlenmiyor” dedi. Bulut, ‘'Takviye edici ürün'' adıyla ünlüler tarafından reklamı yapılan ilaçlara da tepki göstererek, “Seda Sayan bu ürünlerin reklamı için sürekli kamera karşısına geçiyor'' diye konuştu.



Sözcü'nün haberine göre Bulut TBMM'de yaptığı açıklamada,''2. el eşya satan internet sitelerinde tost makinesi başlığı altında ya da bir başka başlıkta yarısı kullanılmış kanser ilaçları, kırmızı reçeteli ilaçlar, anksiyete ilaçları, kesinlikle doktor nezaretinde kullanılması gereken ilaçlar satılıyor. Bu ilaçların yüzde 99'u sahte” dedi. Bulut, ünlülerin ‘takviye ilaç' ve vitamin adı altındaki ürünlerin reklamını yapmasını da eleştirdi.







"Şikâyet edildi, para cezası aldılar"

Seda Sayan'ın sürekli bu tür reklamlarda olduğunu anlatan Bulut "Bir numaralı isim Seda Sayan… Sürekli bu ürünlerin satışı için ekran karşısına çıkıyor. Seda Sayan ve ekibi, örneğin geçen yıl ‘No Attack' diye bir ürün tanıtımı yaptılar. ‘Ben kullandım, çok iyi geldi, bağışıklık sistemimizi onardı eğer hastaysanız bununla iyileşiyorsunuz, virüse karşı tek çözüm' diyor. Şikâyet edildi, para cezası aldılar ama bu ceza, reklam bedelinin ancak onda 1’i… Sonra hemen başka bir reklamla yine karşımızdalar." ifadelerini kullandı.