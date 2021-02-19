Mastürbasyon itirafıyla şok eden İrem Derici seks yanıtıyla şaşırttı!
Polemikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla İrem Derici olay olmaya devam ediyor. Derici'nin seks yanıtı herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk olan İrem Derici yaptığı itiraflarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cinsel hayatıyla ilgili itirafta bulunan Derici'ye babasının kızdığı iddia edilmişti.
Konuşanlar'da Derici, üniversite yıllarında cinsel içerikli film izleyerek kendisini tatmin ederken annesine yakalandığını programda anlatması herkesi şaşkına çevirmişti.
Evdekilerin şüphelenmemesi için yaptıklarını anlatan Derici "Kimse şüphelenmesin diye kapıyı tam kapatmayıp aralık bıraktım." demişti.
Yakalandığı andan bahseden Derici "Annem odaya girip gördü. Toparlanmak yerine far görmüş tavşan gibi bakakaldım" söylemişti.