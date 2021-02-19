Mastürbasyon itirafıyla şok eden İrem Derici seks yanıtıyla şaşırttı!

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk olan İrem Derici yaptığı itiraflarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cinsel hayatıyla ilgili itirafta bulunan Derici'ye babasının kızdığı iddia edilmişti.