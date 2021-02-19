TÜİK'ten yeni karar! İşsizlik verilerini aylık açıklayacak hesaplama değişecek

Enflasyon tartışmaları bitirmeye yönelik 'Benim enflasyonum' uygulaması için düğmeye basan TÜİK'ten bir yenilik daha geliyor. TÜİK 10 Mart'tan itibaren işsizlik verilerini üçer aylık dönemler halinde değil aylık olarak açıklamaya başlayacak. Kurum ayrıca, ILO ile uyumlu olarak işsizlik hesaplamasında değişikliklere gidecek.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yatırımcıların güvenini artırmak için mart ayından itibaren işsizlik verilerini üç aylık dönemler yerine aylık olarak açıklamaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in konuya dair doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, kurumun ayrıca işgücü istatistiklerinin hesaplama yöntemini de güncelleyeceğini belirtti.

Kaynaklar, TÜİK’in yeni serileri ve 2014’e kadar geriye dönük aylık verileri ocak dönemina ait işgücü istatistiklerini açıklayacağı 10 Mart’ta yayınlayacağını aktardı.

İşsizlik hesaplaması değişiyor

İzinde olanların Uluslararası Çalışma Örgütü tavsiyelerine uyum gösterecek şekilde üç ayı aşkın süredir çalışmıyor olsalar dahi işsizlik istatistiklerine dahil edilmeyecekleri bilgisini veren kaynaklar, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının da manşet veri olarak öne çıkarılabileceğini ifade etti.

TÜİK, ILO standartlarına uyum göstermek için mart ayında verinin hesaplama yönteminde değişiklik yapılacağını teyit etti.

Söz konusu karar, TÜİK başkanlığına Muhammed Cahit Şirin’in yerine kurumun başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru’nun vekaleten atanmasının ardından alındı.

Başkan değişmişti

Geçtiğimiz mayıs ayında vekaleten başkanlığa atanan Muhammed Cahit Şirin henüz bir senesi dolmadan görevden alınmış yerine başkan yardımcısı olan Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atanmıştı.

'Benim enflasyonum' uygulaması

Türkiye İstatistik Kurumu başkanlığına vekaleten atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 'Benim Enflasyonum' adlı bir uygulama başlatılacağını, bununla vatandaşların 'kendi enflasyonunu' hesaplayabileceğini açıklamıştı.