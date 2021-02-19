Doları olanlara flaş uyarı! Uyanık olun dolarınıza sahip çıkın bu işin sonu çok kötü

Ekonomi yazarı Remzi Özdemir düşen dolarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Sert düşüşler sonrası dolarını elinden çıkarmaya çalışanlara seslenen Özdemir, 'uyanık olun dolarınıza sahip çıkın bu işin sonu kötü' uyarısında bulundu.

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Dolar kuru baş döndüren bir şekilde düşüş sürecine girdi. Kasım ayında 8.57 Türk Lirasını gören dolar, kademeli bir şekilde inerek 7'in altına sarktı. Dolar şu dakikalarda 6.96 seviyelerinde... Son 6 ayın en dip seviyesine düşen dolarla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. Kimi uzman doların daha da düşeceğini belirtirken kimisi de düşüşün geçiciğini olduğunu kısa bir süre sonra doların yeniden şahlanacağını iddia ediyor. Onlardan birisi de ekonomi yazarı Remzi Özdemir... Özdemir, doları olan küçük yatırımcıya seslenerek, 'uyanık olun, elinizdeki doları tutun. Bu işin sonu kötü.' uyarısında bulundu.

“Dolarınıza sahip çıkın bu işin sonu kötü uyanık olun'

Dolar kurunda devam eden düşüş seyri elinde 8 TL’nin üzerinde dolar bulunduran vatandaşları telaşlandırırken ekonomist Remzi Özdemir İngiletere’den haberlere dikkat çekti.

İngiltere’den gelen borsa güzellemeleri ve dolar daha düşecek haberlerinin vatandaşa oynanan büyük bir oyun olduğunu öne süren Remzi Özdemir “Bu işin sonu kötü uyanık olun” yorumunu yaptı.

'Dolarını sattırmaya çalışıyorlar insanlara'

Özdemir önümüzdeki dönem dolar kuru beklentileriyle ilgili yaptığı analizde şunları söyledi:

“Elinde dolar olan vatandaşlarımız asla ve asla yabancı raporlarına inanıp gaza gelmemesi lazım. Şunu düşünmesi lazım. “Elin ingilizi bana niye borsayı tavsiyede bulunuyor. Neden bana 6.90’dan dolarını sat diyor.” Bakın dolarını sattırmaya çalışıyorlar insanlara. Ama bakıyorsunuz dolar kuruna Amerikan tahvillerinin de etkisiyle yeniden 7 TL’nin üzerinde. Ama Türkiye’nin kasasında 120 milyar dolar civarında bir açık var. Bu açığı Merkez Bankası ama öyle ama böyle kapatacak. Bunu yaparken de piyasadan dolar almak zorunda.