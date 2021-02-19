Yunanistan Selanik'te Osmanlı mezarlarını iş makineleri ile ortadan kaldırdı

Selanik'e bağlı Gargara köyünde 201 Osmanlı mezarının bulunduğu alan, iş makineleri ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda talan edildi. Mezarların ortadan kaybolduğu öğrenildi.

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Yunanistan'ın Selanik kentine bağlı Gargara köyünde Osmanlı mezarlarına yönelik saygısızlık tepki topladı. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Yunanistan’da Selanik’e bağlı Simantra (Gargara) köyünde spor salonu yapımı için yürütülen hafriyat çalışmalarında 201 adet Osmanlı mezarının ortadan yok olduğu belirtildi.

Yunanistan medyasının haberlerine göre hafriyat çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan mezarları gören iş makinesi operatörleri işi durdurdu. Halkidiki Tarihi Eserler Müdürlüğü'ne ve Nea Propontida (Yeni Bandırma) Belediyesi'ne haber verildi.

Müze ve belediye yetkililerinin yaptığı incelemenin ardından alanda hafriyat çalışmalarına meclis kararı ile izin verildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Kazıda Osmanlı dönemine ait iki yüz bir (201) çukur şeklinde mezar ortaya çıkarıldı. Bunlar fotoğrafları çekildikten ve planlandıktan sonra inşaat alanından uzaklaştırıldı” ifadeleri yer aldı.

Müslümanlardan tepki

Köyde yaşayan Müslümanlar ise yaptıkları açıklamada, mezarların ortadan kaldırılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu mezarlardan çıkan kemikler nereye kaldırıldı, nasıl kaldırıldı? Gerekli hassasiyet gösterilmediği açıkça ortada, çünkü İslam dini kurallarına göre “nakli kubur” yapılması gerekirdi ve anlaşılan yapılmadan iş makineleriyle gelişi güzel bir şekilde kamyonlara doldurulup bir tarafa boşaltıldı. Böylece Osmanlı döneminde Gargara (Simantra) köyünden 1920-1922 yılları arasında mübadeleyle göç edenlerin mezarları silinip süpürüldü. Ölülerimize bu yapılan büyük bir saygısızlıktır.