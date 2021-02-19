BIST 1.563
DOLAR 6,95
EURO 8,43
ALTIN 398,94
HABER /  DÜNYA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Yunanistan Selanik'te Osmanlı mezarlarını iş makineleri ile ortadan kaldırdı

Selanik'e bağlı Gargara köyünde 201 Osmanlı mezarının bulunduğu alan, iş makineleri ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda talan edildi. Mezarların ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Abone ol

Yunanistan'ın Selanik kentine bağlı Gargara köyünde Osmanlı mezarlarına yönelik saygısızlık tepki topladı. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Yunanistan’da Selanik’e bağlı Simantra (Gargara) köyünde spor salonu yapımı için yürütülen hafriyat çalışmalarında 201 adet Osmanlı mezarının ortadan yok olduğu belirtildi.

Yunanistan medyasının haberlerine göre hafriyat çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan mezarları gören iş makinesi operatörleri işi durdurdu. Halkidiki Tarihi Eserler Müdürlüğü'ne ve Nea Propontida (Yeni Bandırma) Belediyesi'ne haber verildi.

Müze ve belediye yetkililerinin yaptığı incelemenin ardından alanda hafriyat çalışmalarına meclis kararı ile izin verildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Kazıda Osmanlı dönemine ait iki yüz bir (201) çukur şeklinde mezar ortaya çıkarıldı. Bunlar fotoğrafları çekildikten ve planlandıktan sonra inşaat alanından uzaklaştırıldı” ifadeleri yer aldı.

Müslümanlardan tepki

Köyde yaşayan Müslümanlar ise yaptıkları açıklamada, mezarların ortadan kaldırılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu mezarlardan çıkan kemikler nereye kaldırıldı, nasıl kaldırıldı? Gerekli hassasiyet gösterilmediği açıkça ortada, çünkü İslam dini kurallarına göre “nakli kubur” yapılması gerekirdi ve anlaşılan yapılmadan iş makineleriyle gelişi güzel bir şekilde kamyonlara doldurulup bir tarafa boşaltıldı. Böylece Osmanlı döneminde Gargara (Simantra) köyünden 1920-1922 yılları arasında mübadeleyle göç edenlerin mezarları silinip süpürüldü. Ölülerimize bu yapılan büyük bir saygısızlıktır.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alev aldı doğalgaz kutusuna çarpıp durdu
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi 1 Türk öldü
10 bin tonluk yüzer havuz TSK’nın hizmetine girdi Akdeniz ve Ege kıyılarındaki en büyüğü
TBMM'de CHP'li vekil 'bir numaralı isim' deyip Seda Sayan'a tepki gösterdi
TÜİK'ten yeni karar! İşsizlik verilerini aylık açıklayacak hesaplama değişecek
Böylesi görülmedi! Lionel Messi'ye dudak uçuklatan teklif
ASELSAN'dan müthiş başarı: 100 bin adet mühimmat elektroniği üretildi
Doğan Cüceloğlu'nun ismi Küçükçekmece'deki fen lisesine verildi
Bakan Ruhsar Pekcan’dan işletmelere müjde
Yorumlar