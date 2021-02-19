BIST 1.560
DOLAR 6,96
EURO 8,44
ALTIN 398,96
HABER /  EKONOMİ
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

2021'de dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu

Yılbaşından bu yana dünyada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimleri arasında Türk Lirası ilk sırada yer aldı. Uluslararası yatırımcılar da Türk Lirası pozisyonlarını arttırmaya başladı.

Abone ol

Türk Lirası'nda değerlenme sürüyor. Dünya devlerinden de Türkiye ekonomisi hakkında olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de kredibilitenin iyileşmesinin enflasyona olumlu yönde etkileyeceğini açıkladı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, uluslararası kuruluşların Türk lirası pozisyonlarını artırmaya başlamasına ilişkin, "Uluslararası kuruluşların bu tavır değişikliğinin yani dövizden aşağı yönlü revize etmelerinin ana sebebi, Türkiye'nin almış olduğu politikalar, büyüme politikasında yapmış olduğu yönelimler ve arkasında da özellikle sıkı para politikası ile ilgili duruşunun sonucudur" dedi.

Şener, "Özellikle şubat ve mart aylarından sonra dövizdeki dengelenmenin, sadeleşmenin ve stabilitenin devam ediyor olması bundan sonraki süreçte dövizin enflasyon üzerindeki etkisini daha da azaltacaktır" diye konuştu.

Dolar kuru, gün içinde 6,95 liraya kadar geriledi. Merkez Bankasının sıkı para politikası ve enflasyon hedefine yönelik verdiği mesajlar da dikkatle takip ediliyor.

Doların düşmesinin enflasyon üzerindeki etkisi ne olacak?

Nisan ayından itibaren sıkı para politikasındaki duruşun gevşememesi nedeni ile enflasyonun aşağı yönlü ivmelenmeye başlayacağı, yılın ikinci yarısında da daha alt seviyelerde enflasyonun gerçekleşme olasılığı muhtemel gözüküyor.

IMF'den de Türkiye ekonomisi hakkında olumlu bir yorum geldi. Sıkı para politikasının, yatırımcı güveni için hayati önem taşıdığı belirtildi. Kredibilitenin iyileşmesinin de enflasyona olumlu yönde etkisi olacağı vurgulandı. (Haber 7)

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da silahlı saldırıya sonrası söyledikleri pes dedirtti! Şaşırtan rahatlık
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
DHMİ'den havacılık sektörüne kira desteği
Doları olanlara flaş uyarı! Uyanık olun dolarınıza sahip çıkın bu işin sonu çok kötü
TC kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türünüzü gösteriyor siz hangi zekaya sahipsiniz
İzmir'de Gülümser Bulut cinayetinde yeğene müebbet hapis cezası!
Yunanistan Selanik'te Osmanlı mezarlarını iş makineleri ile ortadan kaldırdı
İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alev aldı doğalgaz kutusuna çarpıp durdu
Kerç Boğazı'nda Türk şirketine ait geminin mürettebatı gıdadan zehirlendi 1 Türk öldü
MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti... İbrahim Parım tutuklandı
Yorumlar 4 yorum