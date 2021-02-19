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DHMİ'den havacılık sektörüne kira desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, işlettiği havalimanlarında kiraları 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulama kararı aldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınının havacılık sektöründe ortaya çıkarttığı olumsuz finansal etkilerin en aza indirilmesi ve kamu hizmetinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için havalimanı/terminal işleticisi şirketlerle yapılan sözleşmelere ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

DHMİ Genel Müdürlüğü, sürecin başından itibaren salgından olumsuz etkilenen işletmeleri rahatlatacak birçok önemli icraata da imza attı.

Kira indirimi
Havalimanlarında havacılık sektöründe faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten 643 kiracı tahsisli yaklaşık 3 bin 900 mahal için 2021 yılına ilişkin kiralara ve 2021 yılı havalimanı ücret tarifelerine artış yapılmayarak sektöre destek sağlanırken, kira bedellerinde de 2 yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak.

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