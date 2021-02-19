Fahrettin Koca'dan önemli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı.'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz.''