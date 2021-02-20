BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
HABER /  EKONOMİ

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu duyurdu

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Abone ol

Türkiye ekonomisindeki politika değişimi meyvelerini vermeye başladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, kredi not görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a revize etti.

Fitch ayrıca, Türkiye'de enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 11,0, 2022 yılı sonunda yüzde 9,2'ye düşeceği tahmininde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ortalama yaşam süresi koronavirüs nedeniyle 1 yıl kısaldı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oynanan oyunları takip ediyoruz
AB'de Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
Gürsel Tekin, Selahattin Demirtaş'ın attığı tweeti neden beğendi?
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçiye destek müjdesi
ABD'de iki kadın koronavirüs aşısı olmak için yaşlı kılığına girdi
2021'de dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi Türk Lirası oldu
BBP lideri Destici'den HDP'ye olay sözler
Ozan Kabak'a övgü dolu sözler: Geleceği umut verici
Yorumlar