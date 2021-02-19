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Gürsel Tekin, Selahattin Demirtaş'ın attığı tweeti neden beğendi?

Hadi Özışık'ın konuğu olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Selahattin Demirtaş'ın 16 şehit için attığı tweeti yorumladı.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hadi Özışık'ın konuğu oldu. Gara'da terör örgütü PKK tarafından katledilen şehitler ile ilgili hem CHP'den hem de HDP'den gelen açıklamaları değerlendirdi.

Selahattin Demirtaş’ın attığı tweeti beğenen Gürsel Tekin, Özışık'ın sorusuna da 'Son derece makul bir açıklama' diye cevap verdi.

'Kelimelere takılmak doğru değil'
Özışık'ın 'Burada PKK'ya bir kınama görüyor musunuz?' sorusu üzerine Gürsel Tekin, *Kelimelere takılmak doğru değil' dedi.

Tekin, Demirtaş'ın tweeti için şu ifadeleri kullandı:

HDP Genel Başkanı çıkmış açık bir şekilde kınamış. Aynı Selahattin Demirtaş, yıllar önce yaşanan patlamada da' IŞİD'den farkınız yok' dedi.

Bizim kardeşlik hukukuna ihtiyacımız var. Muhtarına nefes aldırmıyorsunuz, siyasetçisine nefes aldırmıyorsunuz. Böyle olmaz. 

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