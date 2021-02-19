Melih Gökçek iddialı konuştu: Ekrem İmamoğlu benden korkuyor

Melih Gökçek katıldığı canlı yayında kendisini Twitter'dan engelleyen Ekrem İmamoğlu'yla ilgili açıklamada bulundu

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Haber Global'de Buket Aydın'ın konuğu oldu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Gökçek, siyasetten ayrılmadığını vurgulayarak, "Ben sadece belli bir makamdan ayrıldım" dedi.

"İmamoğlu'nun sizi engellemesine neden içerlediniz?"

Programın ilerleyen dakikalarında Aydın, " Ekrem İmamoğlu'nun sizi Twitter'dan engellemesine neden bu kadar içerlediniz?" şeklinde bir soru yöneltti.

"Ekrem İmamoğlu benden korkuyor"

Bu konuya içerlemediğini aktaran Gökçek, "Ekrem İmamoğlu benden korkuyor. Tweetlerim onu rahatsız ediyor. Benim tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor. E haliyle o da korkusundan beni yasaklıyor. Her şey çok güzel olacaktı. Her şey rezalet oldu" diyerek cevap verdi.