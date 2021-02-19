BIST 1.560
DOLAR 6,99
EURO 8,47
ALTIN 399,68
HABER /  MEDYA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Melih Gökçek iddialı konuştu: Ekrem İmamoğlu benden korkuyor

Melih Gökçek katıldığı canlı yayında kendisini Twitter'dan engelleyen Ekrem İmamoğlu'yla ilgili açıklamada bulundu

Abone ol

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Haber Global'de Buket Aydın'ın konuğu oldu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Gökçek, siyasetten ayrılmadığını vurgulayarak, "Ben sadece belli bir makamdan ayrıldım" dedi.

"İmamoğlu'nun sizi engellemesine neden içerlediniz?"
Programın ilerleyen dakikalarında Aydın, " Ekrem İmamoğlu'nun sizi Twitter'dan engellemesine neden bu kadar içerlediniz?" şeklinde bir soru yöneltti.

"Ekrem İmamoğlu benden korkuyor"
Bu konuya içerlemediğini aktaran Gökçek, "Ekrem İmamoğlu benden korkuyor. Tweetlerim onu rahatsız ediyor. Benim tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor. E haliyle o da korkusundan beni yasaklıyor. Her şey çok güzel olacaktı. Her şey rezalet oldu" diyerek cevap verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
BBP lideri Destici'den HDP'ye olay sözler
Gürsel Tekin, Selahattin Demirtaş'ın attığı tweeti neden beğendi?
Trabzonspor'dan küme düşme hattındaki Başakşehir'e altın vuruş
Joe Biden'dan dünyaya: ABD geri döndü
Türk ve Yunan heyetleri NATO Karargahı'nda bir araya geldi
Teröristlerin attığı roketler Hakkari Çukurca'daki köye düştü
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (19 Şubat 2021)
Ortalama yaşam süresi koronavirüs nedeniyle 1 yıl kısaldı
Yorumlar