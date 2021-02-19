Trabzonspor'dan küme düşme hattındaki Başakşehir'e altın vuruş

Süper Lig'in 26. haftasında son 6 maçını kazanarak zirveye yaklaşan Trabzonspor, konuk olduğu Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. İstanbul'a çok sayıda eksikle gelen Fırtına'nın tek golünü sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu Yusuf Sarı kaydetti. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 48'e çıkartırken; Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Başakşehir'i Yusuf Sarı'nın golüyle 1-0 mağlup ederek üst üstte yedinci galibiyeti aldı. Ligdeki son galibiyetini 18. hafta Ankaragücü deplasmanında alan Başakşehir'in üç puan özlemi ise dokuz maça çıktı.

İstanbul'a birçok eksikle giden Trabzonspor'da Nwakaeme, Baker, Serkan Asan ve Marlon'un yanı sıra üç kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut mücadelede forma giyemedi. Trabzonspor'da kaleyi 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu korudu. Genç file bekçisi, Trabzonspor tarihinin en genç kalecisi oldu.

Düşük tempoda geçen karşılaşmada iki takım da rakip kalede şans bulmakta zorlandı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere bitti. İlk isabetli şutun 66. dakikada geldiği mücadelede oyun temposu ikinci yarıda da yükselmedi. Ancak karşılaşmanın son dakikalarında Trabzonspor düğümü çözdü.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Yunus Mallı'nın yerine oyuna giren genç futbolcu Yusuf Sarı, oyuna girdikten iki dakika sonra 80. dakikada attığı golle bordo-mavilileri öne geçirdi. Başakşehir'de Rafael, 90+5'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor, zorlu mücadeleden üç puanla ayrılan taraf oldu.

Trabzonspor, bu sonuçla puanını 48 yaptı ve üst sıralara doğru hızlı yürüyüşüne devam etti. Üst üste 5. maçından da yenilgiyle ayrılan Başakşehir ise 24 puanla 18. sırada kaldı. Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacakken; Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

24. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Mert'ten topu kurtardı. Açısı daralan Yunus'un altı pas önüne havalandırdığı topa Bakasetas'tan önce Duarte kafayı vurdu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

66. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

80. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakip yarı alana geçen ve rakiplerinden sıyrılan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1

87. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda savunmada Ndayishimiye meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta oluşan karambolde ceza sahası içi sağ çaprazda topu önünde bulan Gulbrandsen'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Kağan Moradaoğlu topu kontrol etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Başakşehir: 0 - 1 :Trabzonspor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike (Dk. 67 Ndayishimiye), Mehmet Topal, Deniz Türüç (Dk. 39 Gulbrandsen), Berkay Özcan, Junior Fernandes (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli

Trabzonspor: Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Hugo, Edgar le, Faruk Can Genç, Berat Ayberk Özdemir, Flavio, Yunus Mallı (Dk. 78 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Atakan Gündüz), Ekuban, Djaniny (Dk. 87 Afobe)

Gol: Dk. 80 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Rafael

Sarı kartlar: Dk. 48 Faruk Can, Dk. 88 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 64 Crivelli (Medipol Başakşehir)