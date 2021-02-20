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İstanbul'da PKK operasyonu: 11 tutuklama

İSTANBUL'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Şubat'ta PKK'ya yönelik 28 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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