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BBP lideri Destici'den HDP'ye olay sözler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Her iki liderin düzenlediği basın toplantısına BBP lideri Destici'nin HDP ile ilgili söylediği sözler damga vurdu.

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın Gara katliamıyla ilgili sorduğu 5 sorunun hatırlatılması üzerine bazı şeylerin medya önünde konuşulmayacağını söyledi. Destici, Meclis'te bu konuda bilgi vermenin HDP üzerinden PKK'ya bilgi vermek olduğunu ifade etti.

Büyük Birlik Parti Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Lideri Destici, görüşmenin ardından parti genel merkezinde basın açıklaması düzenledi.

"Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan"

Her iki lider ziyaret sonrası basın toplantısı düzenlerken Kılıçdaroğlu, 5 soruyu sormaya devam edeceğini söyledi. BBP lideri Destici ise terörle mücadele ederken bazı şeylerin kamuoyu önünde konuşulmayacağını söyleyerek bazı soruların devletin ilgili kişi ve kurumlarına sorulabileceğini belirtti.

Her iki bakanın parti genel başkanlarına bilgi verdiğini de söyleyerek "Ha Murat Karayılan, ha Meclis'teki kara çiyan. Ha Duran Kalkan, ha Pervin Buldan" ifadesini kullandı.

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