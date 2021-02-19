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Ozan Kabak'a övgü dolu sözler: Geleceği umut verici

Premier Lig'in 25. haftasında oynayacakları Everton karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Klopp, milli futbolcumuz Ozan Kabak'la ilgili, "Her zaman çok mücadele etmek zorunda kaldı ve bu futbol gelişimi için çok önemli bir durum" dedi.

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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, milli stoper Ozan Kabak hakkında övgü dolu sözler kullandı. Premier Lig'in 25. haftasında oynayacakları Everton karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Klopp, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçında gösterdiği performansla haftanın 11'ine seçilen Ozan Kabak'ın geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

"Kolay yolu tercih etmedi"
Alman teknik adam, genç stoperle ilgili, "Ozan Kabak, kariyerinde şu ana kadar kolay yolu hiç tercih etmedi. Her zaman çok mücadele etmek zorunda kaldı ve bu futbol gelişimi için çok önemli bir durum. Şimdi Ozan, Liverpool forması giyiyor ve geleceği umut verici görünüyor" ifadeleri kullandı.

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