Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu Süper Lig tarihine geçti

Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, Başakşehir maçında Uğurcan Çakır'ın eldivenleriyle kaleyi korudu

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18 yaşındaki genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu, Trabzonspor'daki ilk üç kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının kalesini korudu.

OPTA'nın verilerine göre, 18 yaşındaki Kağan bu sezon hem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla maça çıkan en genç oyuncu, hem de ligde forma giyen en genç kaleci oldu. (18 yaş 40 gün)

Kağan Moradaoğlu kimdir?

Trabzonspor'un genç file bekçisi Kağan Moradaoğlu 10.01.2003 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzonspor'un altyapısında futbola başlayan Kağan Moradaoğlu, takımının U16 ve U17 kategorilerinde formasını giydi. Performansı ile dikkat çeken genç kaleci U14 ve U17 Milli Takım kadrolarına çağırıldı. U17 Milli Takımı ile 2 maça çıkan oyuncu 4 Şubat 2019 tarihinde takımı Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona erecek.

193 cm boyundaki genç eldivenin, Başakşehir mücadelesindeki yedeği ise başka bir genç kaleci Hakan Aydın olacak. Hem Kağan hem de Hakan, lise son sınıfa gidiyor.