Medya tartışmasına Cüneyt Özdemir de katıldı: Bu teyit.org‘un yediği ilk halt değil

Gazeteci Cüneyt Özdemir, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın teyit.org'la ilgili yazısını Twitter hesabından alıntılayıp, "Bu teyit.org‘un yediği ilk halt değil. Şimdi resim netleşiyor..." ifadelerini kullandı.

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Doğan Akın T24'te "Yalana da sarılan bir 'teyit'çilik: Atakan Foça, senin 9 ayda 2 milyon lira aldığın Facebook'tan, T24 11 yılda 1 kuruş almadı!" başlığıyla yayımlanan yazısında; teyit.org'un T24 iddialarına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Tartışmaya dahil olan Cüneyt Özdemir ise Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi resim netleşiyor..."

Bu http://teyit.org ‘un yediği ilk halt değil. Bir süre önce bizi itibarsızlaştırmak için videolar yayınlıyorlardı. Yasal haklarımızı ardığımızda bunu bir kin davasına dönüştürmüşlerdi. Şimdi resim netleşiyor... Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu var!