BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
HABER /  MEDYA

Medya tartışmasına Cüneyt Özdemir de katıldı: Bu teyit.org‘un yediği ilk halt değil

Gazeteci Cüneyt Özdemir, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın teyit.org'la ilgili yazısını Twitter hesabından alıntılayıp, "Bu teyit.org‘un yediği ilk halt değil. Şimdi resim netleşiyor..." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Doğan Akın T24'te "Yalana da sarılan bir 'teyit'çilik: Atakan Foça, senin 9 ayda 2 milyon lira aldığın Facebook'tan, T24 11 yılda 1 kuruş almadı!" başlığıyla yayımlanan yazısında; teyit.org'un T24 iddialarına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 

Tartışmaya dahil olan Cüneyt Özdemir ise Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi resim netleşiyor..."

Bu http://teyit.org ‘un yediği ilk halt değil. Bir süre önce bizi itibarsızlaştırmak için videolar yayınlıyorlardı. Yasal haklarımızı ardığımızda bunu bir kin davasına dönüştürmüşlerdi. Şimdi resim netleşiyor... Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu var!

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bireysel kredi borcu olanların sayısında rekor: 34 milyon kişiyi geçti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TC kimlik numarasını ezberleme şekli zeka türünüzü gösteriyor siz hangi zekaya sahipsiniz
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry: En kötü sonuçlarından kaçınmak için 9 yılımız var
İstanbul'da PKK operasyonu: 11 tutuklama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan HDP çıkışı: Anayasal koşullar oluşursa kapatma kararı verilir
BBP lideri Destici'den HDP'ye olay sözler
Arda Turan: Liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz
Teröristlerin attığı roketler Hakkari Çukurca'daki köye düştü
Trabzonspor'dan küme düşme hattındaki Başakşehir'e altın vuruş
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yorumlar