Bireysel kredi borcu olanların sayısında rekor: 34 milyon kişiyi geçti
Koronavirüs pandemisinin de etkisiyle bireysel kredi kullanan kişi sayısı son 1 yılda 2 milyon 107 bin kişi artarken, toplam borç da 866.6 milyar liraya yükseldi.
Türkiye’de yaşanan ekonomik krize geçen nisan ayında eklenen küresel Covid-19 salgını ve bunun getirdiği kısıtlamalar, özellikle toplumun geniş kesimlerini her anlamda olumsuz etkiledi.
Bu dönemde artan işsizlik, düşen ücret gibi nedenler de bireyleri günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla krediye yönlendirdi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin dün açıkladığı veriler de bunu bir kez daha ortaya koydu.
2020 yılı sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı 2019 sonuna kıyasla 2 milyon 107 bin kişi artarak 34 milyon 4 bin kişiye yükseldi.
Bu kişilerin kredi borcu da 618.5 milyar liradan 866.6 milyar liraya ulaştı.