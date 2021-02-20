BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
HABER /  DÜNYA

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry: En kötü sonuçlarından kaçınmak için 9 yılımız var

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınılabilmesi için dünyanın sadece 9 yılı kaldığına ilişkin uyarıda bulundu. 

Abone ol

ABD İklim Özel Temsilcisi  Kerry, Münih Güvenlik Konferansı'nda videokonferans ile yaptığı konuşmada, "Bilim adamları bize 3 yıl önce iklim krizinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 12 yılımız olduğunu söylemişti. 3 yıl geçti ve şimdi sadece 9 yılımız var" ifadelerini kullandı. ABD'nin Trump yönetiminin çekildiği Paris İklim Anlaşması'na resmi olarak bugün yeniden katılmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ortak bir açıklama yapan Kerry, iklim kriziyle mücadele için "agresif" önlemler gerektiğini söyledi. 

"Yenilenebilir enerjiye geçiş 6 kat hızlandırılmalı"

Ağaçlandırmanın 5 kat, yenilenebilir enerjiye geçişin 6 kat ve elektrikli araçlara geçişin 22 kat hızlandırılması gerektiğini belirten Kerry, Çin, Rusya, Hindistan ve Japonya dahil dünyanı en fazla kirleten 17 ülkeye karbon salımını azaltmaya hız vermesi çağrısı yaptı. 

"Yeşil ekonomi daha fazla istihdam yaratacak"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yeşil ekonominin daha fazla istihdam yaratacağını ve bu durumdan en fazla genç nüfusun yarar sağlayacağını söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Altında düşüş devam edecek mi? Uzmanlardan bomba tahmin Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
James Jeffrey'den '15 Temmuz' açıklaması: Darbe girişimini Gülen'ciler gerçekleştirdi, ancak...
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
İstanbul'da PKK operasyonu: 11 tutuklama
Ozan Kabak'a övgü dolu sözler: Geleceği umut verici
BBP lideri Destici'den HDP'ye olay sözler
Teröristlerin attığı roketler Hakkari Çukurca'daki köye düştü
Trabzonspor'dan küme düşme hattındaki Başakşehir'e altın vuruş
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (19 Şubat 2021)
Melih Gökçek iddialı konuştu: Ekrem İmamoğlu benden korkuyor
Yorumlar