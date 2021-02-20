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Fenerbahçe Beko'dan müthiş seri! 10'da 10 yaptı

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, konuk ettiği ALBA Berlin'i 89-84 mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler böylece bu sezonun en uzun kazanma serisini yakaladı.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında Alba Berlin'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 önde kapatan sarı-lacivertliler devreye de 45-42 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte Alman ekibi bir ara üstünlüğü yakalasa da periyod sonunu iyi oynayan Fenerbahçe Beko, son on dakikaya 7 sayı farkla girdi. (67-60)

Son periyotta Dyshawn Pierre'nin üst üste sayılarıyla farkı çift hanelere çeken temsilcimiz, oyun sonunda rakibinin skora ortak olmasına izin vermedi ve parkeden 89-84 üstünlükle ayrıldı.

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 10 karşılaşmayı kazanarak çıkışını sürdürdü. 8 galibiyette kalan ALBA Berlin ise 17. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 26 sayıyla maçın en skoreri olurken Dyshawn Pierre 17, Marko Guduric 12, Jan Vesely 10 sayıyla oynadı.

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