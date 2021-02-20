Trabzon Valisi, vaka sayılarının artışına böyle isyan etti: Allah rızası için kurallara uysunlar

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla ilgili vatandaşları uyararak, "Allah rızası için bu konuda vatandaşımız kurallara uysunlar. Herkesin birbirini ikaz ederek, bu mücadelede elini taşın altına koymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun aldı. Buna göre Trabzon’da haftalık bin 851, günlük ise 264 pozitif vaka tespit edildi. Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti.

Trabzon Valisi Ustaoğlu, il bazlı vaka artışında Trabzon'un birinci sırada yer aldığını belirterek, bölge olarak bakıldığında da özellikle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Trabzon'da geçen haftalarda sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini anımsatan Ustaoğlu, bu nedenle vatandaşların aileleri ve akrabalarıyla bir araya geldiğini aktardı.

Denetimler sıkılaşacak

Ustaoğlu, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ve 25 dereceye ulaşan günlerde akrabalarıyla kırsal kesimlere gittiklerini, böylece de vaka artışına neden olduklarını ifade etti. Tedbirleri suiistimal edenlere yönelik ekiplerle birlikte denetimleri artıracaklarının altını çizen Ustaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Kaymakamlarımızla ve ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, gerekli uyarılarımızı tekrar yaptık. Bu hususu vatandaşlarımıza da hatırlatarak denetim yapacağımızı söylemek istiyorum. O günlerdeki mevsim şartlarının yüksek seyretmesi nedeniyle ister istemez vatandaşların da sosyal mesafe kurallarını maalesef delmesi ile böyle bir sorunun ortaya çıktığını değerlendiriyoruz.

"3- 4 tane tespitimiz var"

Ustaoğlu, Trabzon'da vakaların artmasının sebeplerini şöyle sıraladı: Bu konuda 3- 4 tane tespitimiz var. Bunlardan birincisi aile içi buluşmalar, özellikle gençlerimizin veya belli ailelerin maç izlemek, nişan ve doğum günü kutlamak için kapalı ortamlarda bir araya gelmeleri. Bir vakaya bakıyoruz, orada geriye dönük yoğunlaşan filyasyon ekibimiz durumu araştırıyor. Aile içi nişan veya yaş günü kutlanmış veya maç izlenmiş. Bu olaylar vakaların seyrinde etkili oluyor. Bir ilçedeki köyde 20'nin üzerinde vaka çıkıyor. Bir bakıyoruz, aile içi nişan töreni düzenlenmiş. Allah rızası için biz söylüyoruz, artık Türkiye'de birinci olmuş vaka sayısında bunu herkes görüyor, biliyor. Esnafımızın, herkesin durumu ortada. Hepimizin el birliğiyle bu mücadelenin içinde olması lazım.

Cenazelere katılım vakaları artırdı

Trabzon'da vakaların artmasının diğer bir nedeninin de cenazelere katılımın olduğunu belirten Ustaoğlu, cenazelere katılımı 30 kişiyle sınırlandırma kararı aldıklarını kaydetti. Ustaoğlu, bu kurala uyma noktasında vatandaşın kendilerini uğraştırdığını dile getirerek, yakın akrabaların cenaze evlerinde bir araya gelmelerinin en büyük tehlike olduğunu belirtti.

Akrabalarla bir araya gelinince maske ve mesafe kurallarına uyulmadığına dikkati çeken Ustaoğlu, "Yoksa ben her gün sokaktayım. Minibüslerde, dolmuşlarda yolculuk yapanlar, herkes maskesini takıyor. Zaten yapılan çalışmalarda yüzde 95 oranında maskenizi takıyorsanız sizi koruduğu belirlendi." dedi.

"Allah rızası için kurallara uysunlar"

Ustaoğlu, Covid-19'un bulaşma riskinin en yüksek olduğu yerlerin, akrabaların bir araya geldiği ortamlar olduğunu yineledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladığını anımsatan Ustaoğlu, bu konuda Trabzonluların üzerine düşen görevler olduğunu vurguladı.

Ustaoğlu, Bilim Kurulu'nun iller bazlı vaka sayılarını değerlendireceğini, buradan çıkacak sonuçlar göz önüne alınarak kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını anlatarak, şunları kaydetti:

Ancak vaka durumunda artış trendi devam ederse, üzülerek ifade etmek istiyorum ki Trabzon maalesef kademeli yasakların kalkması hususunda en geç karar verilebilecek illerden birisi olabilir. Buradan tekrar vatandaşlarımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Allah rızası için bu konuda vatandaşımız kurallara uysunlar. Herkesin birbirini ikaz ederek, bu mücadelede elini taşın altına koymasını istiyoruz.

Vali Ustaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından Trabzon'da artırılan denetimler ve tedbirler sonucunda son günlerde vaka sayılarında düşüş yaşandığını da sözlerine ekledi.