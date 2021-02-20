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6 ay sonra bir ilk! İstanbul barajlarından güzel haber

İSTANBUL'da 20 Şubat 2021 baraj doluluk oranı yüzde 50,03 yükseldi. İstanbul'da pazar günü etkisini gösteren yoğun kar yağışı, barajlardaki su oranını artırdı. Böyle baraj dolulukları 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi aştı.

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İstanbul’u geçtiğimiz haftadan bu yana etkisi altına alan kar, kenti terk etti ve yerini soğuk güneşli havaya bıraktı. Meteoroloji’ye göre sıcaklıklar hafta başından itibaren artacak. Kar yağışı bir yandan da İstanbul’un barajlarına yaradı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 50,03'e çıktı. Bu verilerle birlikte; İstanbul'da Ağustos ayından sonra ilk kez doluluk oranları yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Gün gün baraj doluluk oranları

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16


20 Şubat: Yüzde 50,03

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