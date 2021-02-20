Yeni stat uğursuz geldi Adana Demirspor’da istifa depremi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar istifa etti.

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TFF 1. Lig'de Altay, gün içinde açılışı yapılan Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor Kulübü Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada görevinden istifa edeceğini söylemişti. Bunun üzerine Adana Demirspor Kulübü sosyal medya hesabından Dumlupınar’ın istifasını kabul ettiğini belirtti.



Adana Demirspor Kulübünün açıklaması şu şekilde;

“Altay maçının ardından teknik sorumlumuz Cüneyt Dumlupınar istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Cüneyt Dumlupınar’ın istifasını kabul ediyor, verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.”