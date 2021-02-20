Galatasaray, Hagi'nin varisi Olimpiu Morutan'ın peşinde

Galatasaray'da Emre Utkucan liderliğindeki scout ekibi hamlelerine devam ediyor. Romanya'da yeni Hagi olarak nitelendirilen Olimpiu Morutan, Galatasaray'ın radarına girdi.

Abone ol

Galatasaray, sezon sonu transfer girişimlerine şimdiden başladı. Saracchi'nin yerine Yairo Moreno'yu hedefe alan sarı kırmızılılar için Romanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Ara transferde yaptığı Mostafa Mohamed hamlesiyle ses getiren Galatasaray'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi Olimpiu Morutan oldu. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine ekledi.

Takvim'de yer alan habere göre; Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

Morutan'ı birçok Avrupa kulübü de yakından izliyor. Ancak Galatasaray, Steaua kulübünün sahibi George Becali ile olan iyi ilişkisini kullanarak bu transferi bitirmeyi hedefliyor.