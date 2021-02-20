Aykut Kocaman'dan hakem tepkisi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, üst üste alınan yenilgileri değerlendirirken Trabzonspor'dan yedikleri golü amatörce olarak değerlendirdi.

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Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup olurken teknik direktör Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yedikleri golü amatörce olarak değerlendiren Kocaman, takımın içinde bulunduğu kötü durumdan sıyrılabileceğine inanıyor.

''Kazanmak gerçekten bir alışkanlık ama kaybetmek de...''

''Maç üzerinden değil, genel durum üzerinden değerlendirmek daha önemli. Trabzonspor bir kere daha gösterdi, kazanmak bir alışkanlık gerçekten. Diğer taraftan kaybetmek de maalesef arka arkaya geldiği anda alışkanlık oluyor. Rakibin tecrübesiz ve genç bir kaleciye sahip olduğu maçta sadece bir şutun isabet bulması çok şeyi anlatıyor. Umarım yolu açık olur, iyi bir kaleci olur. Bugün tabii buraya gelene kadarki sürece bakarsak ilk defa grup enerjisi olarak birtakım doğruları yapmaya çalıştığımız bir maçtı. Oyunun nereye gittiği belliyken gol geldi. Amatörce diyeceğim... Arka arkaya gelen hamlelerle maçı elimizden kaçırdık. Dönemin aynası gibi oldu bu maç.''

''Bu acabaları kafadan çıkarmalıyız''

''Acabalar oluşmaya başladığı zaman durum çok tehlikeli demektir. Bu acabaları kafadan çıkarmalıyız. Kulüp kalitesi, kadro kalitesi olarak bakıldığı zaman buraları kolay geçebilir gibi gözüküyor. Olmamış bir şey değil. Bir sezon çok başarılı işler yapıp sonra çok başarısız olmuş takımlar var. Ancak ben problemlerin azalacağını düşünüyorum. Özgüven dediğimiz şey, moral dediğimiz şeyin yittiği bir gerçek. Döneme uygun ve garip bir gol yedik. Yanlış anlaşılmasın, gol çok kaliteliydi. Ancak bizim açımızdan amatördü.''

''4 hakem var, bunların görülmesi gerekiyor''

''Deniz Türüç'ün ciddi bir darbe aldı. Rakip stoper iki defa aynı şeyi yaptı. 4 hakem var. Bunların görülmesi gerekiyor. 49. dakikadaki Crivelli'nin pozisyonunun mutlaka izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçiştirildi gibi geliyor. Tekrar izlenmesi gerekiyor.''