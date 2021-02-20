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Tottenham, Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Fenerbahçe'de yükselen form grafiğiyle Avrupa devlerinin dikkatini çeken Altay Bayındır'a talip oldu.

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Altay, bu sezon sergilediği müthiş performansla Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biri oldu. Genç file bekçisinin her geçen hafta yükselen formu, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti. Ajax, kalecisi Onana'nın 1 yıllık men cezasının ardından Altay'ı sezon sonuna kadar yakından takibe almıştı.

Fanatik'in aktardığı habere göre; Hollanda ekibinin ilgisinin artırması, 22 yaşındaki file bekçisi ile ilgilenen Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham'ı da harekete geçirdi. İngilizler, başarılı kaleciyi transfer listesinin ilk sıralarına yazdı.

Londra ekibi, 34 yaşındaki Hugo Lloris'ten sonra eldivenleri Altay Bayındır'a emanet etmek istiyor. Ayrıca Tottenham taraftarları da sosyal medyada başlattıkları kampanya ile genç file bekçisinin transferi için gündem yaratmaya çalışıyor.

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