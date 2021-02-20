Emre Belözoğlu’ndan Vedat Muriç'e sürpriz telefon: Kapımız sana açık

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün Vedat Muric ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu, Vedat'a takımdaki son durumunu sordu ve "Lazio'dan ayrılırsan kapımız sana açık" ifadesini kullandı.

Abone ol

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün İtalya Ligi Serie A'da Lazio'da forma giyen Sarı-Lacivertli ekibin eski golcüsü Vedat Muric ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belözoğlu'nun önceki gün Vedat ile gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin detayları ortaya çıktı.

"Lazio'dan ayrılırsan kapımız sana açık"

Takvim'in haberine göre; Emre Belözoğlu, Vedat'a takımdaki son durumunu sordu ve "Lazio'dan ayrılırsan kapımız sana açık" ifadesini kullandı. Lazio sezon sonunda Vedat'ı kiralama kararı alırsa Fener devreye girecek.

Beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe sezon başında 18.5 milyon Euro karşılığında Vedat Muriç'i Lazio'ya satmıştı. Kosovalı yıldız hem sakatlıklar hem de uyum sıkıntısı nedeniyle şu ana kadar bekleneni veremedi.

Vedat için açık kapı bırakmıştı

İtalyan basını geçtiğimiz günlerde, Lazio'nun sezon sonunda Vedat ile yollarını ayırabileceğini yazmıştı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç da bir açıklamasında Vedat için açık kapı bırakmıştı.