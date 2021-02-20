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Eren operasyonlarında, PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Demirören Haber Ajansı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 10 ayrı bölgede yürütülen 'Eren Operasyonlarında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin yerle bir edildiği, örgütün lojistik yapılanmasına ağır darbe vurulduğu bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen başlatılan 'Eren Operasyonları başarıyla devam ediyor. Jandarma özel harekât, jandarma komando, polis özel harekât ve güvenlik korucularından oluşan timlerin görev aldığı Eren operasyonlarında, örgütün kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

Mağara ve sığınaklar imha edildi
285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı, 201 kilo patlayıcı madde, 10 bin 250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kilo esrar maddesi ele geçirildi. 

Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri olmak üzere 10 ayrı bölgede Eren operasyonları devam ediyor.

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