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HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce'nin partisiyle ilgili yeni gelişme! 'Memleket hareketi' genel merkez kiraladı

Memleket Hareketi’ni başlatarak CHP’den istifa eden Muharrem İnce'nin parti çalışmalarında adı adım ilerliyor. İnce, kuracağı parti için genel merkez binası kiraladı.

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CHP’den istifa eden Muharrem İnce kuracağı parti için Ankara’da Çetin Emeç Bulvarı’nda genel merkez binası kiralandı. 6 katlı binanın kirasının ve tadilat masraflarının 'imece usulü' karşılanacağı belirtildi.

"Tamamen imece usulü"

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir imzalı habere göre, İnce’ye yakın kaynaklar, “Güzel, mütevazi bir bina. Önemli olan kuruluş döneminde bütün ihtiyaçlarımızı görsün. Tamamen imece usulüyle kendi imkanlarımızla altından kalkmaya çalışıyoruz. Bütün kurucu arkadaşlar katkıda bulunuyor” bilgisini verdi.

Partinin kuruluş tarihinin ne zaman olacağına ilişkin ise “genel merkezin hazırlanmasıyla ilgili bir şey” denildi.

Öte yandan partinin ismi, logosu, amblemi konusunda çalışma başlatıldığı, isim için “Memleket Partisi” alternatifinin öne çıktığı ancak son kararı Kurucular Kurulu’nun vereceği belirtildi.

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