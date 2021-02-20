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Fahrettin Koca'dan kademeli normalleşme açıklaması

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde başlayacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullandı.

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