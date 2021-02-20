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Avustralya'da şampiyon Naomi Osaka

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Jennifer Brady'yi 2-0 yenen Naomi Osaka, şampiyon oldu.

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Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Naomi Osaka ile Jennifer Brady karşı karşıya geldi. Rod Laver Arena'daki mücadeleyi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kısıtlı sayıda izleyici takip etti.

Finalde, dünya 3 numarası Osaka, dünya 24 numarası rakibi Brady'yi 6-4, 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. 23 yaşındaki Naomi Osaka, 2.1 milyon dolarlık ödülü de kazandı. Avustralya Açık'ta ikinci, toplamda ise dördüncü grand slam birinciliğine ulaşan Osaka, diğer iki grand slam şampiyonluğuna ABD Açık'ta uzanmıştı.

Avustralya Açık tek erkekler finalinde yarın TSİ 11.00'de Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Rus sporcu Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.

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