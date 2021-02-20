Bakan Adil Karaismailoğlu Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi’ni ziyareti sırasında kulede son rötuşların yapıldığını anımsatarak, Çamlıca Kulesi’nin Türk mühendislerinin, Türk gençlerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edeceğini bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi’ni ziyaret ederek buradaki hazırlıkları inceledi.

Kulede son hazırlıkların yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, İstanbul’un ve Türkiye’nin çok önemli bir esere yakın bir zamanda sahip olacağının altını çizerek, “Bugün Çamlıcadayız. Çok önemli bir esere daha sahip olacağız. İşlemler tamamlandı. Son rötuşlar yapılıyor. Çamlıca Kulesi’nin hemen altındayız. Avrupa’nın en yüksek kulesini inşa ettik. Türk mühendislerinin, Türk gençlerinin eseri olarak tüm dünyaya hizmet edecek. Eylül ayı itibarıyla yüz radyo artık aynı anda yayın yapabiliyor. Yüz tane radyonun aynı anda yayın yaptığı tek kule olarak dünyada bir ilk oldu. Çok gurur duyacağımız projelerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’u görüntü kirliliğinden kurtardık. Yayın yapan tüm radyoları tek kulede birleştirdik”

Çamlıca Kulesi’nin yüksekliğinin 369 metre olduğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, deniz kotundan yüksekliğinin ise 580 metre olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, Çamlıca’nın Türkiye için gurur, dünya için örnek projelerden biri olduğunun altını çizerek, “İnşallah en kısa zamanda vatandaşımızla, tüm dünyayla bu kuleyi buluşturacağız. Kulede seyir terasları, dinlenme katları var. Burası İstanbul’u tepeden gören en yüksek yer. Daha önce burada bir sürü görüntü kirliliği oluşturan metal direkler vardı. Bunların hepsini temizleyerek; İstanbul’u görüntü kirliliğinden kurtarmış olduk ve yayın yapan tüm radyoları tek kulede birleştirmiş olduk” aktarımında bulundu.

“Yaptığımız projeler yüzyıllarca kullanılacak projeler. Ülkemizin yüzyılını planlıyoruz”

Çamlıca Kulesi’ni sık sık ziyaret ettiğini ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi için çalışmaları hızlandırdıklarını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, “Ortak akılla yürütülen çalışmalardan güzel işler çıkıyor, Çamlıca’da onlardan bir tanesi. Ülkemizin her bir noktasında binlerce şantiyemiz, binlerce eserimiz var. Buralarda çalışan yüzbinlerce arkadaşımız var. Hepsinin emeği var. Ekip olarak ülkemizin, milletimizin, vatanımızın geleceği için hep birlikte emek veriyoruz. Bizim yaptığımız projeler yüzyıllarca kullanılacak projeler. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin yüzyılını planlıyoruz. İnşallah bu güzel projeleri bir bir bitirip, vatandaşımızla buluşturacağız. Bunun heyecanını, gururunu yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“İstanbul’a turizm açısından da önemli bir eser kazandırdık”

Çamlıca Kulesi’nin uzun süren çalışmanın ardından ortaya çıkan çok değerli bir eser olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Uluslararası yapılan bir yarışma sonucu tasarımı belirlen bir proje bu. Teknolojik açısından, estetik bakımından çok önemli bir projedir. Güçlü ve kaliteli yayın yaparak radyoculuk sektörü de düzene konulmuş oldu” ifadelerini kaydetti.

İstanbul’a turizm açısından da önemli bir eser kazandırdıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, Seyir Terasından İstanbul’un her bir yanının çok rahat görünebildiğini anımsatarak, Çamlıca Kulesi’nin Panoramik bir kule olduğunu kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, Topkapı Sarayı, Sultanahmet gibi İstanbul’un birçok önemli eserlerinin buradan görünebileceğini anlattı.