Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da, lig kariyerindeki 504'üncü maçına çıkarak rekor kıran Umut Bulut'a, Kulüp Başkanı Adil Gevrek tarafından plaket verildi.

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Süper Lig'in 26'ncı haftasında Yeni Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ederken, maç başlamadan önce ev sahibinin 37 yaşındaki forveti Umut Bulut için plaket töreni düzenlendi. Törende, sarı- siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek tarafından Süper Lig kariyerinde 504'üncü maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olan Umut Bulut'a plaket verildi.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Konyaspor maçıyla birlikte 504'üncü maçına çıkarak 'Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu' unvanını alacak futbolcumuz Umut Bulut'a karşılaşma öncesi kulübümüz tarafından plaket takdim edildi" denildi.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Umut Bulut için yaptığı paylaşımda, "2012 - 2016 yılları arasında sarı-kırmızı formamızı giyerek büyük başarılara imza atan Umut Bulut, Süper Lig'de 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu. Tebrikler Umut!" denildi.