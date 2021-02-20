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Bursa'da ağabeyi ve yengesi tarafından dövülen yaşlı kadın öldü

Demirören Haber Ajansı

BURSA, kan donduran cinayete şahit oldu. Saniye Kaçar (66), birlikte yaşadığı ağabeyi ile yengesi tarafından dövülerek öldürüldü. İki şüpheli cinayeti itiraf etti.

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Bursa'nın Gemlik ilçesi Küçük Kumla mahallesinde, bir apartmanın giriş katındaki daireden kavga sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Ekipler, içeri girdiklerinde Saniye Kaçar’ın (66) yerde cansız bedenini buldu.

Saniye Kaçar’ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çapraz sorguda itiraf!
Olayla ilgili soruşturma başlatan Gemlik polisi, Saniye Kaçar’ın birlikte yaşadığı ağabeyi E.Ç. (69) ile yengesi G.Ç.’nin (55) bilgisine başvurdu. Ağabey E.Ç., kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu, kendini yere atıp kafasını duvara vurduğunu iddia etti. Ancak çiftin hareketlerinden şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ağabey ile yengeyi gözaltına aldı. Çapraz sorguya alınan karı- koca, Saniye Kaçar’ı döverek öldürdüklerini itiraf etti.

Şüpheliler ifadelerinde 7 aydır Saniye Kaçar ile birlikte yaşadıklarını, zaman zaman tartıştıklarını anlatarak, cinayetle ilgili birbirlerini suçladı.

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