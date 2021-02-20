BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
HABER /  GÜNCEL

Muhammed Emin Saraç Fatih Camisi haziresinde toprağa verilecek

Ebediyete intikal eden Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi haziresinde toprağa verilecek.

Abone ol

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden M. Emin Saraç için yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Cenaze töreninin ardından Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek. Saraç, Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi vermişti. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da hazire alanında incelemelerde bulundu.

Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün vefat eden ülkemizin en büyük hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamız, Fatih Camii haziresine defnedilecek. Hazire alanında devam eden hazırlıkları inceledik. Hocamıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, hazire alanındaki incelemelere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da ağabeyi ve yengesi tarafından dövülen yaşlı kadın öldü
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
İsrail tutuklu vatandaşın serbest bırakılması için Esad rejimine kovid-19 aşısı verdi
Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi
Türk profesör Uğur Şahin'den aşı fiyatı açıklaması
Evlat nöbetindeki baba: Türkiye’nin ve Kürtlerin baş düşmanı HDP ve PKK’dır
Gol düellosunda Kasımpaşa, Karagümrük'ü mağlup etti
Bakan Hulusi Akar'dan TCG Gür denizaltısına ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat davası! 'Gara' tartışmasında tansiyon yükseliyor
Milyonlarca doz gecikti! Joe Biden aşının merkezine gitti
Yorumlar