Muhammed Emin Saraç Fatih Camisi haziresinde toprağa verilecek

Ebediyete intikal eden Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi haziresinde toprağa verilecek.

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Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden M. Emin Saraç için yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Cenaze töreninin ardından Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi haziresine defnedilecek. Saraç, Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi vermişti. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da hazire alanında incelemelerde bulundu.

Turan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün vefat eden ülkemizin en büyük hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamız, Fatih Camii haziresine defnedilecek. Hazire alanında devam eden hazırlıkları inceledik. Hocamıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, hazire alanındaki incelemelere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.