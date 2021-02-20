Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği maç sonucu: 1-0

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 19'da Mesanovic kaydettiği tek golle mağlup etmeyi başardı.Abone ol
Süper Lig’de 26’ncı hafta, Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği mücadelesiyle devam etti. Atatürk Stadyumu’nda saat 16:00’da başlayan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Denizlispor, 19’uncu dakikada Mesanovic’in golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Gol şöyle geldi: Rodallega savunma arkasına koşu yapan Mesanovic'e pasını attı. Bosnalı futbolcu, topu çekip plase şutuyla köşeden ağları sarstı.
Bu gol aynı zamanda mücadelenin skorunu da belirledi. Denizlispor, tek golle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Gelecek hafta Denizlispor, Beşiktaş deplasmanına konuk oluyor. Gençlerbirliği ise evinde Malatyaspor’u ağırlayacak.