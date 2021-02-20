Konya'dan muhteşem geri dönüş! Malatya 2-0'dan maç verdi

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor-Konyaspor maçından 5 gol sesi çıktı. Malatyaspor ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden ikinci yarıda kalesinde gördüğü 3 golle mağlup ayrıldı.

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Ligde 5 haftadır galibiyete hasret Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u konuk ettiği; Sarper Barış Saka'nın düdük çaldığı 26'ncı hafta mücadelesinde mutlak galibiyeti elinden kaçırdı.

İlk yarıda gol sesleri Malatyaspor cephesinden gelirken 2 skorda da rol oynayan Adem Büyük oldu. Büyük, 504'üncü maçına çıkan Umut Bulut'un asistiyle 24. dakikada Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü yakalamasını sağladı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Tetteh'in yerde kaldığı pozisyonda Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Adem Büyük penaltıyı da gole çevirmeyi başardı.

80'de beraberlik geldi!

İkinci yarıya 2-0 gibi net bir skorla başlayan Malatyaspor, üstünlüğünü koruyamadı. Diomande'nin güzel vuruşuyla 72. dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Golden sonra umutlanan Konyaspor 80'de beraberliği yakalamayı başardı. Cikalleshi, Malatya ağlarını sarsan isim oldu.

Sekiz dakikada üst üste goller yiyen Malatyaspor, kalesinde gördüğü 3'üncü golle yenilgi şoku yaşadı. Cikalleshi takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Gelecek hafta Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Evinde mücadelede edecek olan Konyaspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.