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Bedia Akartürk kaç yaşında aslen nereli Bedia Akatürk evli mi?

Güçlü sesi ve türkülere kattığı yorum ile sevilen isim Bedia Akartürk İbo Show'un konukları arasında yer aldı. 80 yaşında olan Bedia Akartürk'ün hayatı da merak konusu oldu. Aslen İzmir Ödemişli olan Bedia Akartürk 1960 yılında Atilla Seller ile evlendi fakat bu evlilik 2007 yılında ölüm nedeniyle sona erdi. Bedia Akartürk'ün Nihal Yıldız Seller adında bir kızı var.

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Güçlü sesi, eşsiz yorumu ile müziğin duayen isimlerinden biri olan Bedia Akartürk'ün hayatı araştırılmaya başladı. Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan ve 7 sinema filminde yer alan  Bedia Akartürk aslen İzmir Ödemişli ve 80 yaşında. 1960 yılında Atilla Seller ile evlilik yapan Bedia Akatürk, eşini kalp krizi sonucu 2007 yılında kaybetti. Bedia Akartürk'ün Nihal Seller adında bir kızı var. 

Bedia Akartürk, kariyeri boyunca çok sayıda albüm çıkardı. Aralarında Altın Plak ve Altın Taç da olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü. Öte yandan ünlü sanatçının memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde sanatçının adına bir de müze var. Peki, Bedia Akartürk kimdir? İşte, Bedia Akartürk'ün biyografisi...

4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, sanat hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı.

9 yıl boyunca İzmir Radyosu'nda görev alan Bedia Akartürk daha sonra Ankara Radyosu'na geçmiş müzikal çalışmalarına burada devam etmiştir.

Ankara Radyosu'ndan emekli olan Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.

Kariyeri boyunca sayısız konser veren Akartürk, bunların yanına pek çok da ödül almıştır.

Bedia Akartürk'ün adına memleketi İzmir'de müze de bulunmakta. Müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde sergileniyor.

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