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Kahtalı Mıçe eşi Hülya Aslan kimdir Mustafa Aslan kaç çoğu var?

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Kahtaçı Mıçe kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı nedir soruları merak konusu oldu. Aslen Adıyamanlı olan Kahtalı Mıçe'nın gerçek adı Mustafa Aslan'dır. Hülya Aslan ile evli olan Kahtalı Mıçe'nın 4 çocuğu vardır. Mazlum Kuzey sinema filminde oynayan Kahtalı Mıcı 68 yaşındadır.

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Farklı tarzı ve sesi ile çok konuşulan Kahtalı Mıçe kimdir, gerçek adı ne ve nereli soruları İbo Show'a katılmasının ardından merak konusu oldu. Aslen Adıyamanlı olan Kahtalı Mıçe'nın gerçek adı Mustafa Aslan'dır. 1953 doğumlu olan Kahtalı Mıçı 68 yaşında ve Hülya Aslan ile evlidir. Kahtalı Mıçe'nin 4 çocuğu vardır.

Kahtalı Mıçe kimdir: Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman‘ın Kahta ilçesinde doğmuştur. Mıçı,Mustafa’nın kısaltılmışıdır. 2 kız bir erkek kardeşi vardır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu.

Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı

17 Yaşından itibaren Kahta’da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı. 79 yılında bir düğünde söylediğiKürtçe şarkı nedeniyle Beden Terbiyesi İl Müdürlüğündeki işinden oldu. Ardından tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldı. 1980 döneminde tekrar tutuklandı.

Sırrı Süreyya Önder’in “Beynelmilel” filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep‘de yaşayan Kahtalı Mıçı, 1991 yılında İstanbul‘a göç etmiş ve bir süre İstanbul’da yaşadıktan sonra Şanlıurfa‘ya yerleşti.

Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir. Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.

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