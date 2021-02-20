Polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit etmişlerdi! Saldırganlardan biri cezaevinde intihar etti

BAĞCILAR'da uyuşturucu satıcıları ile çıkan silahlı çatışmada polis memuru Erkan Gökteke şehit olmuştu. Saldırganlardan Kadir A., Maltepe Cezaevi'nde kendisini asarak intihar etti.

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18 Temmuz 2020'de İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polisle uyuşturucu satıcılarının arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, polis memuru Erkan Gökteke şehit olmuş, Yunus Nacar ise yaralanmıştı.

Polis ekiplerinin uyuşturucu sattıklarından şüphelendikleri için durdurmak istedikleri araçtan ateş ederek kaçan 4 saldırgan ise olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

4 saldırgan da yakalandı

Saldırganlardan biri olan Kadir A. yaşı küçük olması nedeniyle tahliye edilmiş, tahliyenin ardından başka bir silahlı yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle yeniden Maltepe Çocuk Cezaevi'ne kapatılmıştı.

İntihar etti

Tekrar tutuklanan Kadir A.'nın cezaevinde kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay: İstanbul Bağcılar'daki Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş açıldı. Araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralandı. Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi. Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.