Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray Süper Lig maçı özet ve golleri

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray arasındaki 26'ncı hafta mücadelesinde 3 puan Aslan'ın oldu. Sarı-Kırmızılıların tek golünü Emre Kılınç 18'de kaydetti. Alanyaspor ikinci yarıda tek kale maç oynarken bir türlü golü bulamadı. 1-0'lık skorla sonlanan maçta başarılı kurtarışlar yapan Muslera galibiyeti takımına hediye etti.

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Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Alanyaspor deplasmanını kayıpsız geçti. Mücadeleye direkler ve tartışmalı pozisyonlar damga vurdu.

5'inci dakikada Galatasaray'da Mostafa'nın topu direkten dönerken aynı şanssızlığı 17'de Alanyaspor Salih Uçan'la yaşadı. Uçan'ın değerlendiremediği pozisyondan sonra 18'de Galatasaray skorda öne geçti.

Ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşu savunmadan döndü, meşin yuvarlak tekrar önünde kalınca Kılınç bu kez affetmedi, topu ağlara gönderdi. 18'de gelen gol aynı zamanda skoru belirlerken altın galibiyette en büyük pay Muslera'nın oldu. Tecrübeli kaleci, son dakikada Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunun ağlarla buluşmasını ayaklarıyla önledi.

26'ncı haftayı 54 puanla kapatan; 7 kez üst üste kazanan Galatasaray, gelecek hafta BB Erzurumspor ile İstanbul'da karşılaşacak. Alanyaspor ise Karagümrük deplasmanında 3 puan arayacak.

Karşılaşmanın önemli anları şu şekilde:

ALANYASPOR- GALATASARAY: 0-1 (MAÇ SONUCU)

MAÇ BİTTİ.

90+2- Muslera golü önledi! Sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Mustafa Pektemek kafayı vurdu Muslera bir kez daha ayakları ile gole izin vermedi.

79- Galatasaray'da değişiklik... Oyundan Arda ve Emre Kılınç çıktı yerlerine Taylan ve Kerem dahil oldu.

68- Tehlikeli pozisyon! Uzun gelen pası ceza sahası önünde bir anda alan Onyekuru bekletmeden vurdu ancak şutu farklı biçimde dışarı gitti

64- Alanyaspor'da Tzavellas orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.

62- Net fırsat! Sağ kanattan ceza sahasına giren Tayfur iki rakibini geçip yerden sert vurdu kaleci Muslera son anda topu ayakları ile çıkardı.

59- Salih Uçan, Etebo ile hava topu mücadelesinde yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

52- Alanyaspor bu kez sol kanattan köşe vuruşunu kullandı, kale sahasında en son Caulker kafayı vurdu ama top kaleci Muslera'da kaldı.

49- Sağ kanatta korneri Salih kullandı ön direkte Babacar dokundu ancak arka direkte Moubandje tamamlayamadı.

46- Mücadele ikinci yarıyla devam ediyor. Alanyaspor, bu dakikada sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı ancak savunmada Luyindama tehlikeyi önledi.

45+ İlk yarının son dakikalarına 5 dakika ilave edildi. Uzatma süresince maçta skor değişmedi. Sarı-Kırmızılı takım soyunma odasına önde girdi.

45- Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Salih ortaladı ön direkte Tzavellas dokundu ancak arka direkte müsait olan Berkan gol vuruşunu çıkartamadı, top es geçti.

37- Babacar yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.

36- Orta alanda Babacar ile Luyindama arasında yaşanan pozisyonun ardından Luyindama kısa süreli sakatlık geçirdi. Yüzüne bandaj yapılan Luyindama oyuna devam ediyor.

28- Alanyaspor gole yaklaştı! Efecan'ın sağ çaprazdan ceza alanı kestiği topa gelişine şut çıkaran Babacar, Muslera'yı geçemedi. Muslera, ayağının ucuyla mutlak golü önledi.

24- Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Salih Uçan'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor. Alanya bu dakikalarda beraberlik için bastırıyor.

18- GOOOL! Galatasaray, Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Emre Kılınç şutunu çekti, top savunmadan sekti ancak pozisyonu takip eden Kılınç ikinci kez çıkardığı vuruşla fileleri sarstı.

17- Maçta yine direk! Salih Uçan ceza sahasına girmeden plase bir vuruş yaptı top direkten geri geldi.

11- Net gol kaçtı! Sol çaprazdan ceza sahasına giren Onyekuru kaleci ile karşı karşıya durumda plase vuruşunu yaptı top yandan auta gitti.

5- Şanssız an! Galatasaray'da Mostafa sol çaprazda aldığı topla şık çalım yapıyor. Caulker'ın solundan atıp sağından geçen Mostafa'nın ceza sahasına girerek ayak içiyle çıkardığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına dönüyor.

1- Maç başladı... İlk top Galatasaray'ın.

İlk 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mostafa