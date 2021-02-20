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A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

İhlas Haber Ajansı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda İsveç’i 88-80 mağlup etmeyi başardı. Diğer müsabakada Hollanda'nın Hırvatistan'ı 65-57 yenmesiyle Milliler, Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.

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Basketbol A Milli Erkek Takımı, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde oynadığı İsveç müsabakası ardından 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubunda mücadele etti.

Milliler; Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde oynadığı beşinci müsabakada İsveç'i 88-80'lik skorla yendi. Bu grubun diğer maçında ise Hollanda, Hırvatistan'ı 65-57'lik skorla geçti. Bu sonuçla Basketbol A Milli Erkek Takım, A Milli Kadın Takımı’nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

12 Dev Adam, grubundaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Hırvatistan ile karşılaşacak.

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