Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Hakemlerin yönetimini eleştirdi.

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Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Bir defa kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. İkinci yarıda bazı şeylere mecbur kaldık. Herhangi bir açık vermek istemedik. 2 stopere de müsaade ettik oynamalarına. İkinci bölgede sağlam durduk. Kendimize göre sağlam durduk

Hakemlerle berabere koparamadık

Hem golü, hem de pozisyonları bulduk. Oyunun ilk yarıda kopması gerekirdi, koparamadık. Hakemlerle beraber, beraberce koparamadık oyunu.

Bir tuzağı bertaraf etmenin mutluluğu...

Gol yiyebilirdik. Çok pozisyona girip kaybettiğimiz puanların dengelendiğini düşünüyorum bazen böyle olduğunda. Çok kritik bir yerde, çok kritik bir 3 puan aldık. Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim.

İkinci yarıda topu Alanyaspor'a bıraktık. Daha doğrusu bu istem dışı oldu, topu tutamadık. Çok iyi oynayıp, çok pozisyona girip kazanamadığımız maçların dengelenmesi gibi görüyorum. Çok kritik bir galibiyet aldık. 6 tane pozisyonumuz varsa 4'ü %100 bunların.