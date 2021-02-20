Liverpool'a bir darbe de Everton'dan! 98 yıl sonra bir ilk

Everton, Merseyside derbisinde Liverpool'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Milli Futbolcu Ozan Kabak 90 dakika sahada görev aldı.

Abone ol

Liverpool ile Everton, Premier Leauge'in 25. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Richarlison ile öne geçen Everton, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Everton, 83. dakikada Gylfi Sigurdsson'un penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye yükseltti. Kalan bölümden gol sesi çıkmadı ve Everton, Liverpool'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Liverpool'da Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.

22 yıl sonra kazandı

Bu sonuçla birlikte Everton 40 puana yükseldi ve Liverpool ile puanını eşitledi. Everton, 22 yıl sonra Anfield'da Liverpool'u devirmeyi başardı.

98 yıl sonra ilk

Ayrıca Klopp'un öğrencileri, 1923 yılından sonra ilk kez üst üste 4 iç saha maçını kaybetti.