BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
HABER /  SAĞLIK

Yerli aşı çalışmasında sona yaklaşıldı!

Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüsle mücadelede etkili olacak yerli aşı için çalışmalar devam ediyor. Faz-2 çalışmalarında ilk doz aşılarının gönüllülere uygulanması tamamlandı.

Abone ol

Yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşamalar başarıyla ilerliyor. Faz-2'de gönüllülere yönelik ilk doz uygulama tamamlandı.

Yerli aşı çalışmasının adresi Erciyes Üniversitesi inaktif aşı adayının Faz-2 uygulamasında 1'inci doz aşılama 10 Şubat'ta yapılmaya başlandı.

Yan etki görülmedi

Gönüllülere yapılan aşıda olumsuz bir bulguya rastlanmadı, herhangi bir yan etki görülmedi.

Nisan ayı sonunda Faz-3 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Rus muhalif lider Navalny 2 ayrı davadan ceza aldı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Gara neden önemli? Bakan Soylu 'terör örgütünün kalbiydi' diyerek anlattı
Ankara'da köprü altında şüpheli ölüm!
Suriye'de bombalı yüklü araç infilak etti! Terör saldırısında 5 kişi yaralandı
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray Süper Lig maçı özet ve golleri
NATO askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı
Rusya'dan gelen haber endişe yarattı! ilk kez insana bulaştığı tespit edildi
Luyindama'nın kanlar içinde kaldığı pozisyonda taraftar çıldırdı
Muğla Marmaris'te korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı
Yorumlar