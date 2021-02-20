Yerli aşı çalışmasında sona yaklaşıldı!

Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüsle mücadelede etkili olacak yerli aşı için çalışmalar devam ediyor. Faz-2 çalışmalarında ilk doz aşılarının gönüllülere uygulanması tamamlandı.

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Yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşamalar başarıyla ilerliyor. Faz-2'de gönüllülere yönelik ilk doz uygulama tamamlandı.

Yerli aşı çalışmasının adresi Erciyes Üniversitesi inaktif aşı adayının Faz-2 uygulamasında 1'inci doz aşılama 10 Şubat'ta yapılmaya başlandı.

Yan etki görülmedi

Gönüllülere yapılan aşıda olumsuz bir bulguya rastlanmadı, herhangi bir yan etki görülmedi.

Nisan ayı sonunda Faz-3 çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.