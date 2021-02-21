BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
HABER /  GALATASARAY

Luyindama'nın kanlar içinde kaldığı pozisyon taraftarı çıldırttı

Süper Lig'de oynanan Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısında sarı kırmızılı futbolcu Luyindama, Babacar'ın kafasına yaptığı müdahale sonrası kanlar içinde yerde kaldı. Bu pozisyonda hakemin kırmızı kart göstermemesi Galatasaray taraftarını çileden çıkardı.

Abone ol

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.

Mücadelenin 32. dakikasında yaşanan pozisyonda Alanyasporlu Babacar, topa müdahale etmek isterken Luyindama'nın kafasına vurdu. Sarı kırmızılıların başarılı defans oyuncusu kanlar içerisinde yerde kaldı.

Bir süre yerden kalkamayan 27 yaşındaki futbolcunun tedavisi yapılırken hakem oyunu durdurdu. VAR incelemesi sonrasında hakem Zorbay Küçük, kırmızı kartına başvurmadı.

Demokratik Kongolu futbolcu, tedavisinin ardından maça yapılan bandajla devam etmek zorunda kaldı

Luyindama'nın kanlar içinde kaldığı pozisyonda kırmızı kart çıkmadı! Taraftar çıldırdı                                        (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"Gözü mü çıkması gerekiyor!"
Hakemin bu kararı sonrası Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada adeta çıldırdı. Verdiği karar sonrası hakemi deyim yerindeyse topa tutan taraftarlar sert ifadeler kullandı.

Luyindama'nın kanlar içinde kaldığı pozisyonda kırmızı kart çıkmadı! Taraftar çıldırdı
Luyindama'nın kanlar içinde kaldığı pozisyonda kırmızı kart çıkmadı! Taraftar çıldırdı
Luyindama'nın kanlar içinde kaldığı pozisyonda kırmızı kart çıkmadı! Taraftar çıldırdı
Luyindama'nın kanlar içinde kaldığı pozisyonda kırmızı kart çıkmadı! Taraftar çıldırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Liverpool'a bir darbe de Everton'dan! 98 yıl sonra bir ilk
Rus muhalif lider Navalny 2 ayrı davadan ceza aldı
Gara neden önemli? Bakan Soylu 'terör örgütünün kalbiydi' diyerek anlattı
Suriye'de bombalı yüklü araç infilak etti! Terör saldırısında 5 kişi yaralandı
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray Süper Lig maçı özet ve golleri
Rusya'dan gelen haber endişe yarattı! ilk kez insana bulaştığı tespit edildi
Muğla Marmaris'te korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
Yorumlar 8 yorum