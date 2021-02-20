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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (20 Şubat 2021)

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27.983'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 635'i semptomatik olmak üzere 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876'ya yükseldi.

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Bakanlık, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri de paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 7 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 210 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 217 bin 77'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 180 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Vaka sayısı düne göre arttı
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 82 kişi hayatını kaybederken, 638'i semptomatik olmak üzere 7 bin 419 yeni vaka tespit edilmişti.



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